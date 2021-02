Gegen die Rockets im Minus Infos einblenden

Man glaubt es kaum: Gegen die Ticino Rockets aus Biasca, die am Samstag in der Swiss Arena auftreten, steht Leader Kloten im Minus. Aus den bisher drei Begegnungen holten die Tessiner fünf, Kloten aber nur vier Punkte.

Kein Wunder, denn nur gerade drei Treffer gelang dem Favoriten in den drei Spielen. Es begann mit einer 0:2-Heimniederlage, dann folgte ein 2:1-Sieg im Tessin, nachher im ersten Match des neuen Jahres dort eine 1:2-Niederlage in der Verlängerung. Die Tessiner überraschten jüngst beim 4:1 über Olten mit dem Goalieduo Benjamin Conz/Victor Östlund.

Kloten steht ein kurzes Wochenende bevor, denn bereits am Montag geht das Programm mit dem Spiel in Visp weiter, am Mittwoch folgt ein Auftritt in Olten, am Sonntag dann das fünfte Saisonspiel gegen Winterthur. Danach dauert die Qualifikation für Kloten nur noch sechs Partien. (jch)