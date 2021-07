Schiffskollision bei Manila – Ölkatastrophe vor den Philippinen befürchtet Ein Frachtschiff ist in der Bucht von Manila mit einem Baggerschiff zusammengestossen. Laut Besatzung hatte der Frachter über 3000 Liter Öl an Bord.

Die Küstenwache überwacht die Lage in der Bucht der Hauptstadt Manila. (8. Juli 2021) Foto: Keystone

Nach einer Schiffskollision vor der Küste der Philippinen befürchten die Behörden eine mögliche Ölkatastrophe. In der Bucht der Hauptstadt Manila seien in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) das Frachtschiff MV Palawan Pearl mit dem unter zypriotischer Flagge fahrenden Baggerschiff BKM 104 zusammengestossen, teilte die Küstenwache mit. Verletzte habe es nicht gegeben.

Die Schiffe befanden sich nur etwa 100 Meter von der Küste entfernt. Die Palawan Pearl hatte nach Angaben eines Besatzungsmitglieds 3000 Liter Dieselöl, 60 Liter Motoröl und fünf Liter Bilgenöl an Bord. Die BKM 104 war zu Baggerarbeiten und Landerschliessungsaktivitäten in dem Gebiet unterwegs. Es seien Ölsperren rund um das halb gesunkene Frachtschiff errichtet worden, um ein Umweltdesaster zu verhindern, so die Küstenwache.

Das Frachtschiff MV Palawan Pearl ist nur etwa 100 Meter von der Küste mit dem Baggerschiff BKM 104 zusammengestossen. (8. Juli 2021) Foto: Keystone

SDA/aru

