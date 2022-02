Corona-Massnahmen – ÖV-Betreiber fürchten ungerechte Aufhebung der Maskenpflicht Mehrere Kantone möchten die Maskenpflicht in den Läden aufheben, nicht aber in Zug und Bus. Dagegen steigt der ÖV-Verband auf die Barrikaden. Eva Novak

An der Maskenpflicht in Zug, Bus und Tram scheiden sich die Geister. Bild: Ela Çelik

Die Masken sollen nicht nur im Detailhandel fallen, sondern gleichzeitig auch in Zug, Bus und Tram: Das fordert der Verband öffentlicher Verkehr (VÖV) vor dem grossen Öffnungsschritt vom 17. Februar. «Wir wollen gleich behandelt werden wie die Geschäfte», sagt Direktor Ueli Stückelberger.

Die Sorge der ÖV-Branche ist nicht unbegründet. Vor Wochenfrist fragte der Bundesrat die Kantone, ob die Corona-Massnahmen auf einen Schlag fallen sollen oder nur schrittweise. Jetzt zeigt sich: Eine Mehrzahl der Kantone möchte zwar die meisten Einschränkungen samt Maskenpflicht in den Läden in einem einzigen Schritt aufheben. Doch an der Maskenpflicht im ÖV scheiden sich die Geister.