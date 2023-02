Bauen in Bassersdorf – Offene Wunde im Dorfkern soll doch zugebaut werden Mitten in Bassersdorf stehen seit kurzem wieder Baugespanne. Da wo einst zwei Bauernhäuser abgebrannt sind, wartet man seit über 15 Jahren auf neue Wohnbauten. Christian Wüthrich

Seit einigen Tagen stehen wieder lange Stangen an der Klotenerstrasse in Bassersdorf und verkünden den neuerlichen Anlauf Urs Brunners, hier etwas zu bauen. Foto: Christian Wüthrich

Das angeschlagene Tempo überrascht: Kein halbes Jahr nachdem eine 15-jährige Planungsodyssee an prominenter Ecke in Bassersdorf mit dem Verfallen der rechtskräftig erteilten Baubewilligung geendet hat, liegt ein neuer Papierstapel zur Bewilligung auf dem Tisch des örtlichen Bauamts. Schon im September soll der Baustart für zwei Blocks mit 44 Wohnungen erfolgen. Dabei schien es bislang immer so, dass Tempo in dieser Baugeschichte keine Rolle spielen würde.