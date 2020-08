Verkehr in Winterthur – «Offroader sind keine Risikofahrer» SUV-Fahrer fühlen sich besonders sicher, bauen aber mehr Unfälle, gerade diejenigen mit den bulligsten Modellen. Das Klischee vom rücksichtslosen Offroader bestätigt sich aber nicht. Till Hirsekorn

Auch auf den Strassen Winterthurs immer häufiger unterwegs: Sport Utility Vehicle, kurz: SUV. Foto: Enzo Lopardo

Die Fahrer von Geländewagen, kurz SUV, fühlen sich sicherer in ihrem Auto als normale PW-Lenker. Und: 9 von 10 sehen sich selbst als sichere Fahrer. Das hat eine Umfrage der AXA-Versicherung ergeben. Deren Schadenstatistik für 2019 zeigt aber auch: Im Schnitt bauen SUV-Fahrer zehn Prozent mehr Unfälle. Die grössten bis 3,5 Tonnen schweren Vehikel stechen mit einem Plus von 27 Prozent klar heraus: «Je grösser und schwerer ein SUV, desto häufiger verursacht er eine Kollision», bilanziert die AXA-Unfallforscherin Bettina Zahnd sec. Gefragt nach den möglichen Ursachen dafür, wagt sie keine These. Fahren SUV-Lenker rücksichtsloser? Schneller? Oder haben sie ihr Gefährt tatsächlich weniger im Griff, wiegen sich in falscher Sicherheit und sind weniger konzentriert? Fakt ist: Geländewagen sind schwerer und haben einen höheren Schwerpunkt. Entsprechend grösser sind die Schäden, rammen sie einen Gegenstand oder ein anderes Auto (siehe auch Info-Box).