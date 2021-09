Sandra Oh in «The Chair» – Oh Gott Nie ist Stacheligkeit liebenswürdiger, als wenn Sandra Oh irgendwo mitspielt. Nun ist sie in der Geisteswissenschaftssatire «The Chair» auf Netflix zu sehen. Pascal Blum

Immer gut, wenn sie dabei ist: Sandra Oh. Foto: Getty Images

Als Sandra Oh 2014 nach zehn Staffeln ihren letzten Auftritt als Chirurgin Christina Yang in der Serie «Grey’s Anatomy» hatte, gab sie ihrer Freundin Meredith Grey ein paar Ratschläge. Einer davon war, sich mindestens einmal am Tag über einen bestimmten Kollegen lustig zu machen, damit er nicht unerträglich wird.

Weil es sich bei «Grey’s Anatomy» auch um eine sentimentale Soap handelt, fügte sie noch etwas Aufrichtiges über Selbstvertrauen und Ähnliches hinzu. War ja ihre letzte Szene. Die halbe Welt heulte, und das Faszinierende ist, dass man Sandra Oh immer beides abnimmt.