Brief aus dem Silicon Valley – Oh, you’re from Switzerland?

Wenn ich hier im Silicon Valley jemanden kennen lerne und sympathisch wirken will, brauche ich nur zu sagen: «I am from Switzerland.» Häufig höre ich dann umgehend eine Liebeserklärung an mein Land. Viele der Amerikanerinnen und Amerikaner, denen ich begegne, waren schon einmal in der Schweiz und berichten davon, als wären sie ins Paradies gereist. So erzählt man mir hier von dem «stunning place between the lakes» (Interlaken), von den Managern, die man in Zürich angeblich habe zur Arbeit schwimmen sehen oder vom köstlichen Essen im Glacier Express. Und dann fragen sie mich: «Do you miss it?»