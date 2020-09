Abo 15 getötete Frauen in einem Jahr Ihr Partner, der Mörder

Jeden Monat bringt in der Schweiz ein Mann seine Ehefrau, Freundin oder Ex um. Männern droht umgekehrt praktisch keine tödliche Gefahr. Wie lässt sich das erklären? Die einzelnen Geschichten zeigen, was schief läuft.