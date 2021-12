Der HCD-Präsident nach der Absage – «Ohne die öffentliche Hand hätten wir keine Chance, zu überleben»

Gaudenz Domenig sagt, wie der HC Davos die nächste Schreckensmeldung verkraften will. Und was er von einer allfälligen Olympia-Teilnahme seiner Spieler hält.

Abschliessend eine Frage zu Olympia: Welches Gefühl haben Sie, wenn Sie daran denken, dass in einem knappen Monat vielleicht Davoser Spieler wie Enzo Corvi, Andres Ambühl oder Magnus Nygren an die Spiele nach Peking reisen?

Ich denke, die NHL hat mit ihrem Rückzug recht. Man muss tendenziell vorsichtig sein. Die Olympischen Spiele in Peking sind ohnehin eine fragwürdige Veranstaltung, so, wie sich China in den letzten Jahren positioniert hat. Mit normalen Spielen werden diese kaum etwas zu tun haben, alles, was positiv ist, wie der gemeinsame Austausch und wahrscheinlich auch jegliche Zuschauerunterstützung, wird wegfallen. Wir werden unsere Spieler nicht blockieren, ich würde aber jeden verstehen, der nicht gehen will. Generell sollte sich das Internationale Olympische Komitee überlegen, ob eine Durchführung der Spiele unter den aktuellen Bedingungen überhaupt Sinn machen kann oder ob beispielsweise eine Verschiebung um ein Jahr besser wäre.