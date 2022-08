So wird die Schweiz CO₂-frei – «Ohne Masterplan geht es nicht» Der Import synthetischer Brennstoffe spielt eine grosse Rolle, und ein koordiniertes Vorgehen wäre wichtig. ETH-Energieexperte Konstantinos Boulouchos zum neuen Energiebericht der Akademien der Wissenschaften. Martin Läubli

Der Fotovoltaik-Zubau muss massiv beschleunigt werden: Solarfassade des Vantage-Datenzentrums in Winterthur. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Just in einer Zeit, in der sich die Politik und die Gesellschaft damit beschäftigen, wie unsere Energieversorgung im nächsten Winter über die Runden kommt, erinnern uns die Schweizer Akademien der Wissenschaften daran, die Langzeitperspektive nicht zu vergessen. Die Schweiz will bis 2050 unter dem Strich kein CO₂ mehr produzieren. Das ist die Konsequenz des Pariser Klimaabkommens, das unser Land ratifiziert hat. Damit ist die Ausgangslage anders als noch 2011, als der Bundesrat nach dem Nuklearunfall in Fukushima eine Energiestrategie ohne Kernkraft beschloss. Die Herausforderung ist weit grösser, als man sich damals vorstellen konnte. Konstantinos Boulouchos, emeritierter Professor für Energietechnik an der ETH Zürich, hat die damalige Energiedebatte hautnah miterlebt und ist nun auch federführend beim neuen Energiebericht.



Herr Boulouchos, warum kommt die Akademie gerade jetzt mit der langfristigen Energieperspektive? Es beginnen nun wieder die Energiedebatten für das neue Energiegesetz im Parlament, und da geht es um die Zukunft unserer Energieversorgung. Unser Bericht soll eine langfristige Leitplanke sein. Wir haben in den letzten zehn Jahren nicht viel unternommen, weltweit und in der Schweiz. Mit der Umstellung auf eine CO₂-freie Energieversorgung bis 2050 kann man nicht erst 2040 beginnen, wir müssen heute die Weichen stellen. Es ist einfach, zum Beispiel einen Elektrolyseur für die Wasserstoffproduktion herzustellen, aber es braucht Erfahrung, um grosse Mengen zu produzieren. Die Hochskalierung von Innovation braucht Zeit.

Konstantinos Boulouchos Infos einblenden Foto: Fabienne Andreoli (Tamedia AG) Konstantinos Boulouchos ist emeritierter Professor am Institut für Energietechnik im Departement Maschinenbau und Verfahrenstechnik der ETH Zürich. Er stand dem Leitungsausschuss des Energy Science Center (ESC) an der ETH Zürich vom Gründungsjahr 2005 bis 2011 vor und war koordinierender Autor der ESC-​Studien «Energiestrategie für die ETH Zürich» (2008) und «Energiezukunft Schweiz» (2011).

Sie meinen, es läuft uns die Zeit davon? Die Zeit wird knapp, sie hat aber noch eine andere Bedeutung. Vieles läuft nicht zeitgleich ab, also synchron. Die Nachfrage nach Strom für Wärmepumpen und E-Autos steigt, aber gleichzeitig hapert es beim Ausbau des CO₂-freien Stromangebots, sprich bei den erneuerbaren Energien und erneuerbaren Brenn- und Treibstoffen. Das gilt auch für den Netzausbau.

Können Sie ein Beispiel nennen? Vor kurzem musste England einen horrenden Preis für eine Megawattstunde Kohlestrom aus Belgien bezahlen, sonst wären in London die Lichter ausgegangen. Paradox war: In Schottland wäre genügend Windstrom vorhanden gewesen, aber es fehlte das entsprechende Stromnetz für die Verteilung. In Spanien gibt es genügend Solarstrom im Süden, doch ohne entsprechende Infrastruktur wird der Norden mit Strom aus Gaskraftwerken bedient. Das könnte uns auch blühen, beispielsweise mit Windstrom aus dem Norden von Deutschland.

Dann nützt uns auch ein Stromabkommen nichts? Das stimmt, aber das brauchen wir trotzdem dringend. Eine Energieversorgung mit Stromimport und -export wird in Zukunft der kostengünstigere Weg sein als eine vollständige Autarkie.

Wie können wir den Umbau der Energietransformation besser synchronisieren? Man sollte für jede Kenngrösse, sei es Energieangebot, -nachfrage oder Verteilnetze, Ziele definieren, den Marktakteuren – namentlich den Energieversorgern – aber freie Hand für die Umsetzung geben. Die Zielerreichung muss kontinuierlich überprüft werden, gegebenenfalls braucht es Anreize, um zum Ziel zu kommen.

Das empfiehlt die Akademie der Wissenschaften Infos einblenden Eine Auswahl der 13 Botschaften: Das Ziel einer netto CO₂-freien Energieversorgung erreichen wir nur, wenn folgende fünf Faktoren greifen: Energiedienstleistungen weniger beanspruchen, Effizienz steigern, Ersatz fossiler durch erneuerbare Energie, erneute Verwendung von Materialien, Entnahme von CO₂ aus der Atmosphäre.

Die Strategie sollte «Effizienz first» heissen, das heisst Effizienz kommt (zeitlich) vor dem Ersatz. Zum Beispiel: Zuerst die Gebäudehülle isolieren, dann eine Wärmepumpe einbauen.

Der Zubau Fotovoltaik muss massiv beschleunigt werden, und zwar auf mindestens 1 Gigawatt Leistung pro Jahr.

Die Kopplung verschiedener Energiequellen und Energienetze wird immer wichtiger. Strom, Wärme und Treibstoff müssen zusammen thematisiert werden.

Nur eine verstärkte Einbindung der Schweiz in den internationalen Energiemarkt (vor allem Stromabkommen mit der EU) ist kosteneffizient.

Kooperationen mit einzelnen Staaten für künftige Lieferungen von Wasserstoff und synthetischen Brenn- und Treibstoffen muss man schon heute angehen.

Sind wir in der Schweiz synchron? Das macht mir Sorgen. Die künftige Energieversorgung ist kompliziert und der Stromkonsum wird durch die Elektrifizierung des Verkehrs und der Heizungen massiv steigen. Solar- und Windkraft produzieren wetter- und jahreszeitabhängig nicht immer gleich viel Strom. Es braucht deshalb zum täglichen und saisonalen Ausgleich ein Speichersystem und Energiequellen auf Abruf. In einer CO₂-freien Energieversorgung braucht es zudem erneuerbaren, synthetischen Treibstoff für den Flug- und Schwerverkehr, aber auch für den Betrieb von vorzugsweise dezentralen Gaskraftwerken als Versicherung in den Wintermonaten. Die Kopplung verschiedener Energiequellen, Energienetze und Speichersysteme ist essenziell, wir müssen die Produktion von Strom, Wärme und Treibstoff zusammen thematisieren – möglichst koordiniert. Dazu brauchen wir einen Masterplan, der kontinuierlich überprüft wird.

Das wird also nicht einfach der Markt regeln? Natürlich spielt der Markt eine wichtige Rolle, welche Energieanlagen sich wo durchsetzen. Aber die erwähnte Kopplung der Energieangebote braucht eine Koordination. Die Frage ist, wer sie übernehmen soll. Vieles ist den Kantonen überlassen, die unterschiedliche Tempi anschlagen. So kann es passieren, dass mancherorts die Elektrifizierung etwa der Autos sehr schnell voranschreitet, die entsprechende Infrastruktur aber noch nicht da ist.

Gibt es auch einen Musterschüler? St. Gallen macht zum Beispiel vor, was ich unter Masterplan meine. Die Stadt hat ausgelotet, welche Areale mit Fernwärme versorgt werden, welche mit Wärmepumpen. Sie hat einen Plan, wo es Strom- und Wärme produzierende Blockheizkraftwerke braucht, sobald der Atomstrom wegfällt. Letztere funktionieren zwar vorderhand mit Gas, das aber später durch erneuerbare Brennstoffe wie Biogas oder synthetische Brennstoffe ersetzt werden soll.

«Wir können unsere Importabhängigkeit von heute 75 auf 40 Prozent reduzieren.»

Wird die künftige Energieversorgung nur mit zusätzlicher Hilfe von Gaskraft funktionieren? Im realistischen Szenario unseres Berichts haben wir vereinfacht gesagt drei Energiepfeiler, Wasserkraft, Solarenergie und eine Energiequelle für den Winter, die auf Abruf verfügbar sind. In diesen Modellen gibt es keinen Stromimport. Verfechter der Nuklearenergie sehen in Kernkraftwerken den dritten Pfeiler. Wir setzen auf erneuerbaren synthetischen Brennstoff für Gas- oder Blockheizkraftwerke. Wir brauchen ohnehin sehr viel davon, weil in einer CO₂-freien Energieversorgung auch der Luft- und der Schwerverkehr fossilfrei sein müssen.

Verfechter des Solarstroms können sich vorstellen, auch einen grossen Teil des Winterstroms durch Fotovoltaik zu produzieren.

Ich halte das für nicht realistisch. Ich gebe Ihnen dazu ein Beispiel. Nehmen wir an, die Solarenergie produziert im Mittelland pro Jahr 25 Terawattstunden (TWh) Strom. Dann werden etwa 17 im Sommer und 8 im Winter fliessen. Dazu kommt Elektrizität aus Biomasse. So werden aber im Winter ohne Kernkraft in Zukunft etwa 10 bis 15 Terawattstunden fehlen. Wenn man diese Menge durch PV ersetzen will, muss man weitere 30 TWh dazu bauen. Das schaffen wir kaum, selbst wenn nicht nur auf Dächern und Fassaden, sondern in den Alpen und im Mittelland grosse Solaranlagen gebaut werden.

Anlagen in den Alpen wie die Solar-Grossanlage des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (EWZ) am Albigna-Stausee braucht es in Zukunft deutlich mehr. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Die grosse Produktion synthetischer Treibstoffe lässt sich nur im Ausland produzieren. Damit begeben wir uns wieder in eine grosse Abhängigkeit. Das ist nicht vergleichbar mit heute. Richtig ist, dass die Erzeugung der notwendigen synthetischen Treibstoffe in unserem Szenario zusätzliche elektrische Energie im Ausmass des künftigen Stromkonsums in der Schweiz verlangt. Das ist in der Schweiz durch erneuerbare Energie nicht möglich. Aber dank der Elektrifizierung, die viel effizienter ist als die fossile Energieversorgung, brauchen wir weniger Energie in Form von synthetischen Brenn- und Kraftstoffen. Wir können unsere Importabhängigkeit von heute 75 auf 40 Prozent reduzieren. Kommt hinzu, dass unsere fossilen Brennstoffe vorwiegend von politisch kritischen Staaten stammen. Wasserstoff, Methan oder synthetisches Kerosin für den Luftverkehr liessen sich in Staaten kostengünstig produzieren, wo es extrem sonnig ist oder viel Wind hat, in Süd- und Mittelamerika etwa oder in Nordafrika und Nordeuropa. Die Auswahl möglicher Partner wäre viel grösser als heute.

Wasserstoff liesse sich aber auch durch Kernkraft im Inland produzieren. Das ist grundsätzlich möglich, genauso wie die nukleare Stromerzeugung an sich. Entscheidend ist dabei, ob und wann zukünftige, nachweisbar sichere und kostengünstige Kernkraftwerke auf dem Markt etabliert sein werden und wie man in der Schweiz mit den radioaktiven Abfällen umgehen will. In unserem Bericht erwägen wir zwar die Produktion von Wasserstoff in dünn besiedelten Regionen durch Kernkraft. Wie Akzeptanz und Kosten im Vergleich zur erneuerbaren Produktion in diesen Regionen sein werden, ist aber heute kaum seriös abschätzbar.

Überraschend ist, dass die Gesamtkosten für die ausländische Produktion synthetischer Brennstoffe nicht niedriger sind als heute für den Import fossiler Energie. Das stimmt, weil die Produktion teurer sein wird. Aber es ist davon auszugehen, dass unsere Volkswirtschaft in Zukunft auch produktiver sein wird. Der Anteil der Ausgaben für Energieimporte am Bruttoinlandprodukt wird volkswirtschaftlich kleiner sein.

Noch hat man allerdings nicht den Eindruck, dass die Wasserstoffproduktion in den besagten Regionen einen Boom erlebt. Wir müssen dafür bereits heute die internationale Umgebung ausloten. Wir müssen in diese Länder investieren und langfristige Abkommen abschliessen, damit die Infrastruktur für die Produktion aufgebaut wird. Und das muss heute passieren, da sind wir wieder bei der erwähnten fehlenden Synchronisierung.

Wir haben nun vorwiegend über die Energieproduktion gesprochen, in Ihrem Bericht spielt aber auch die Energieeffizienz eine wichtige Rolle. Sie sprechen von «Energie first». Je weniger Energie wir nachfragen, desto weniger müssen wir bereitstellen. Geräte werden zwar immer effizienter, aber das Wachstum und ineffizientes Verhalten machen den Bonus zunichte. Deshalb sollte eigentlich «Energie first» gelten: Der effiziente Einsatz einer Wärmepumpe ist nur dann möglich, wenn zuerst das Haus wärmegedämmt ist. Eine Elektrifizierung des Verkehrs ist eigentlich nur sinnvoll, wenn die Zahl der SUV reduziert wird. Uns ist aber klar, dass es schwierig ist, politisch die entsprechenden Lenkungsmassnahmen einzuführen.

Martin Läubli ist Geograf und seit 2000 Wissenschaftsredaktor bei Tamedia mit Kerngebiet Klima und Energie. Seither besucht und verfolgt er die internationalen Klima- und Umweltkonferenzen. Mehr Infos @mwlaeubli

