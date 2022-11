Historisches Gebäude in Wallisellen – Ohne neue Ideen droht der alten Seidenweberei der Abbruch Schon mehrmals gab es Pläne für das fast 150-jährige Backsteinhaus im Walliseller Zentrum. Alle scheiterten. Nun nimmt die Stadt einen neuen Anlauf. Alexander Lanner

Was passiert mit der alten Seidenweberei? Auf diese Frage sucht die Stadt Wallisellen nun eine Antwort. Archivfoto: Sibylle Meier

Die historische Seidenweberei an der Bahnhofstrasse 13 in Wallisellen steht vor einer unsicheren Zukunft. Denn wie die Stadt Wallisellen in einer Mitteilung schreibt, werde die Liegenschaft von der Schule heute nicht mehr genutzt. Lange Jahre waren darin Schulklassen, am Ende aber nur noch ein Kindergarten untergebracht. Und heute werden lediglich noch zwei Räume der Musikschule Alato als Unterrichtsraum zur Verfügung gestellt.