Herr Gubser, kaum haben Sie Ihre Stelle angetreten, wurden Sie mit der grossen Anzahl aus der Ukraine geflüchteten Menschen konfrontiert. So haben Sie sich den Start vermutlich nicht vorgestellt.

Ja, das war ein heftiger und steiler Einstieg, den man sich nicht aussucht. Niemand konnte sich erdenken, dass so etwas geschehen wird. Wir haben uns ab dem ersten Tag, als der Krieg ausbrach, in der Verantwortung gefühlt. Wir realisierten, was auf uns zukommen könnte. Aus Erfahrung wissen wir, dass solche Grossereignisse relativ bald in Bülach zu spüren sind.