Corona-Pressekonferenz in Bern – «Am Schluss entscheidet der Bundesrat, ob es auf der Skipiste ein Zertifikat braucht»

Was ist die Strategie des BAG?

Eine Journalistin spricht die Frage nach einer Exit-Strategie aus den Corona-Massnahmen an. «Die Strategie des BAG existiert so nicht», antwortet Mathys. «Es gibt die Strategie des Bundesrats. Wir sehen jetzt eine Trendwende. Jetzt zu sagen, wir verzichten auf alle Massnahmen, im Wissen darum, dass sich die Situation wahrscheinlich verschlechtern wird», hält Mathys auch im Hinblick auf die Situation auf den Intensivstationen für «vermessen». So sei man in vier Wochen dann wieder in einer Situation, in der es nach wie vor zu einer Überlastung kommen könnte.

«Es sind in der Schweiz immer noch genügend viele Personen empfänglich für das Virus – auch in den Risikogruppen – so dass eine Explosion der Fallzahlen ungünstige Auswirkungen auf die Spitäler hätte und eine Überlastung nicht ausgeschlossen werden kann.»