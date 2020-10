Boxen: Erfolge des BC Glattbrugg – Ojal und seine jungen Clubkollegen reüssieren Schwergewichtler Collins Ojal hat auch seinen fünften Profikampf gewonnen. Und die Junioren des BC Glattbrugg glänzen mit drei Einzel-Goldmedaillen und dem Team-Titelgewinn an ihren Schweizer Meisterschaften in Oberglatt. Timur Topcu

Ringrichter Pierre-Alain Schneeberger erklärt den Regensdorfer Collins Ojal (links) zum Sieger über den Slowaken Mario Lakatos. Bild: PD

Am Höhepunkt der Boxgala zum zehnjährigen Jubiläum, die das Box-Center Glattbrugg in der Chliriet-Sporthalle in Oberglatt auf die Beine gestellt hatte, stieg das im doppelten Sinne grösste Aushängeschild des Vereins in den Ring: der 1,98 Meter grosse Schwergewichtler Collins Ojal. In seinem bereits fünften Profikampf traf er auf den erfahrenen Mario Lakatos. Der Slowake hatte zuvor 25 Kämpfe als Profi bestritten und 15 davon gewonnen. Bereits zum Einzug wurde «The African Lion», wie Ojal aufgrund seiner kenianischen Wurzeln hierzulande bezeichnet wird, frenetisch begrüsst. Die Stimmung näherte sich dem Siedepunkt, seine Fans warteten mit Spannung auf den Beginn des Kampfes.