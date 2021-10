Bierpartys in der Region – Oktoberfest – in Rümlang mit und in Kloten ohne Zertifikat An den kommenden Wochenenden finden in der Region Oktoberfeste statt. In Rümlang dürfen nur Gäste mit Zertifikat mitfeiern, in Kloten sind im Zelt auch nicht registrierte zugelassen. Renato Cecchet

Gastgeber Remko Leimbach kann am Klotener Oktoberfest im Zelt, das auf zwei Seiten offen sein wird, auch Gäste ohne Zertifikat bedienen. Foto: Renato Cecchet

«O'zapft is!»erklingt wegen der Pandemie und der auferlegten Massnahmen auch dieses Jahr nicht überall. Das traditionelle Oktoberfest in München findet ebenso wenig statt wie die grossen Ableger in Zürich auf dem Bauschänzli und im Hauptbahnhof.

So können regionale Anbieter mit Oktoberfest-Events Publikum anlocken. Am Freitag, 29., und Samstag, 30. Oktober, wird im Restaurant 83nullzwei am Klotener Schluefweg das Bier fliessen. Remko Leimbach, Pächter der Schluefweg Gastro GmbH, findet, dass die Flughafenstadt ein Oktoberfest verdient hat. «Für unsere Kundschaft ist es eine schöne Gelegenheit, bei guter Laune zusammenzukommen. Die Idee stösst auf gute Resonanz.» Die Durchführung eines Oktoberfests sei ein Versuchsballon. «Wir zeigen im Zelt ja auch die Matchs des EHC Kloten oder haben die Fussball-EM übertragen. Jetzt schauen wir mal, wie das Oktoberfest bei den Leuten ankommt.»