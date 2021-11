Kommentar zur neuen deutschen Regierung - Olaf Scholz muss sofort liefern

Eines muss man den Ampel-Koalitionären in Deutschland lassen: Wochenlang wurde in Geheimverhandlungen ein Koalitionsvertrag festgezurrt, ohne dass Einzelheiten über Verlauf, Reibungspunkte oder Zoff nach draussen gelangten. Bei rund 300 Beteiligten in 22 Arbeitsgruppen ist das im Zeitalter von Twitter und Facebook ein kleines Wunder. Und beweist Disziplin, Geduld und Führungsstärke. Sollte die neue Bundesregierung von SPD, FDP und Grünen so regieren, wie sie verhandelt hat, gibt es Hoffnung.

Euphorie ist aber unangebracht. Wir wissen jetzt, was die kommende Regierung will, aber nicht, was sie leisten kann. Vorgezogener Kohleausstieg, Ausbau der erneuerbaren Energien, Ende des Verbrennungsmotors: Klingt nach Aufbruch – wenn die neue Mannschaft auch liefern kann. Der offene Machtkampf bei den Grünen zwischen Cem Özdemir und Fraktionschef Anton Hofreiter um das Amt des Landwirtschaftsministers hat erste Zerwürfnisse aufgezeigt. Vorgespielte Harmonie verhindert keine Flügelkämpfe. Auch die SPD wird das noch merken.