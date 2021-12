Graphologin zur Kanzler-Unterschrift – Olaf Scholz’ unleserliche Kringel Wie viel sagt eine Unterschrift über einen Kanzler aus? Seit der Koalitionsvertrag vor laufenden Kameras signiert wurde, wundern sich einige über die Scholz’sche Signatur. Marcel Laskus

Die Unterschriften der Spitzenvertreter der deutschen Ampel-Parteien auf dem Koalitionsvertrag. Foto: Michael Kappeler (Keystone)

Als Teenager steht nahezu jeder Mensch einmal an einem Schalter, um ein paar Kringel zu Papier zu bringen. Von diesem Tage an wird dieses gedankenlose Gekritzel die Unterschrift dieses Menschen sein. Schon deshalb sollte man die Bedeutung von Unterschriften lieber nicht überbewerten. Man macht es aber trotzdem.

Gezeigt hat sich das in dieser Woche, als vor den Kameras der Fotografen in Deutschland der Ampel-Koalitionsvertrag unterschrieben wurde. Über die Signatur des neuen Kanzlers sagte dann jemand bei Twitter: «Olaf Scholz' Unterschrift sieht ein bisschen so aus, als hätt er keinen Bock.» Offensichtlich geht es also doch um mehr.