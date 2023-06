Kloten – Olivenholz vor dem Feuer bewahrt Marco Zgraggen und Andrin Tapuy haben für ihre Projektarbeit aus dem Verkauf von eigens hergestellten Olivenholz-Produkten einen Businessplan zur Gründung einer Unternehmung erstellt. Giuseppe Cesare, Lehrer Sekundarschule Kloten

Marco Zgraggen (links) und Andrin Tapuy schenken dem Olivenholz ein zweites Leben. Foto: PD

Das Olivenholz, ein lebendiges Material, dessen Schönheit in seinen jahrhundertealten Unregelmässigkeiten im Holz zum Ausdruck kommt, stammt aus Kampanien, im Süden Italiens gelegen, wo während der Beschneidungssaison jedes Jahr tonnenweise Olivenholz zur Pflege, Stärkung und Erhaltung der Olivenbäume geschnitten wird. Das wunderschön gemaserte Olivenholz wird oftmals nur als Brennholz verwendet.

Die Schönheit der Unregelmässigkeit

Die zwei Schüler der Sekundarschule Spitz in Kloten wagten sich an das Projekt und erfüllten sich einen Traum: die Gründung eines Unternehmens sowie etwas ganz im Sinne der Nachhaltigkeit zu erschaffen. So haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Holz, das von Natur aus von vollendeter Schönheit ist, zu veredeln. Auf diese Weise erhalten die Olivenbäume ein zweites Leben und erfreuen die neuen Besitzer der hergestellten Produkte gerade mit der Schönheit der Unregelmässigkeiten.

Businessplan erstellt

Während der gesamten Projektdauer haben die beiden Jugendlichen aus dem Olivenholz in der schuleigenen Schreinerei und in Zusammenarbeit mit einer kleineren Manufaktur in Süditalien individuell geformte Produkte für den Haushalt designt. Der parallel dazu erstellte Businessplan dient ihnen jetzt als Grundlage für eine Unternehmungsgründung, den sie mit ihren gesammelten Erfahrungen angereichert haben.

