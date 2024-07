Möglicher Sportbetrug – Neuer Doping-Wirbel um Chinas Schwimm-Team Die Welt-Anti-Doping-Agentur muss sich schon wieder wegen Doping-Freisprüchen für Chinas Schwimm-Team rechtfertigen. Diesmal geht es auch um einen angeblich verunreinigten Hamburger.

Goldmedaillengewinnerin Muhan Tang (2. v. l.) ist erneut für Olympia nominiert – und steht unter Dopingverdacht. Foto: Nic Bothma (EPA)

In der Affäre um ungeahndete Doping-Vorfälle in Chinas Schwimmteam gibt es neue Enthüllungen. Die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada bestätigt, dass zwei weitere Top-Athleten nach positiven Tests in der jüngeren Vergangenheit um eine lange Dopingsperre herumkamen und vom Vorwurf des Sportbetrugs freigesprochen wurden.

Die Chinesische Anti-Doping-Agentur Chinada hatte einem Bericht der «New York Times» zufolge unter anderem die Staffel-Olympiasiegerin Tang Muhan 2022 entlastet, weil ein bei ihr nachgewiesenes Steroid angeblich auf einen verunreinigten Hamburger zurückzuführen gewesen sei.

Der «New York Times» zufolge sind die nun bekanntgewordenen Vorfälle bereits die dritte Causa, in der die Chinada wegen angeblich verunreinigter Lebensmittel auf Sperren verzichtet. Tang Muhan, die in Tokio mit der 4x200-Meter-Freistilstaffel Gold gewann und für Paris erneut nominiert ist, habe in einem Pekinger Restaurant einen wohl mit dem verbotenen Mittel Metandienon belasteten Burger verspeist.

Zuvor hatte bereits die Affäre um 23 Schwimmerinnen und Schwimmer die olympischen Wettbewerbe überschattet, die bei einem nationalen Wettkampf in China Anfang 2021 positiv auf das Herzmittel Trimetazidin getestet worden waren, aber nicht gesperrt wurden. Auch hier war die in der Kritik stehende Wada der Entscheidung der Chinada gefolgt. Ein unabhängiger Ermittler hatte kein Fehlverhalten der chinesischen Agentur erkannt.

Die Wada betonte, sie habe die neuste Entscheidung der Chinesen «mit der nötigen Skepsis überprüft». Es habe aber keinen Grund gegeben, gegen die Freisprüche in Berufung zu gehen. Es gibt nach Angaben der Wada aber derzeit eine Untersuchung zur Menge und den Risiken von mit Steoriden verunreinigten Lebensmitteln in China und anderen Ländern wie den USA.

Auch IOK weist Kritik zurück

Chinas Schwimmer bei Olympia in Paris haben Doping vehement bestritten. Auch das Internationale Olympische Komitee wies die Zweifel zurück. «Die Chinesen sind die am meisten getesteten Athleten weltweit», sagte IOK-Sprecher Mark Adams. Die Wada und die Internationale Test-Agentur ITA würden gute Arbeit leisten.

Bei diesen Olympischen Spielen werden 11 von den insgesamt 23 chinesischen Schwimmerinnen und Schwimmer antreten, die im Enthüllungsbericht der Affäre im Jahr 2021 genannt wurden.

