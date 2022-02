43 Sportler und Teams geehrt – Olympia-Dritte Joana Heidrich von der Stadt Kloten ausgezeichnet Die Stadt Kloten hat ihre besten Sportlerinnen und Sportler des vergangenen Jahres gewürdigt. Per Videobotschaft – einer konnte sich fast selber ehren. Martin Liebrich

Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré holten in Tokio Olympia-Bronze. Foto: Freshfocus

Die Stadt Kloten hat offensichtlich nicht mit einer schnellen Normalisierung der Lage in Sachen Corona gerechnet. «Ausserordentliche Zeiten erfordern ausserordentliche Lösungen», heisst es in einer Medienmitteilung, die am Donnerstag um Mitternacht auf der Website der Stadt aufgeschaltet wurde. Deshalb würden die besten Sportlerinnen und Sportler des vergangenen Jahres in einer Videobotschaft geehrt. «Die Stadt Kloten hat schweren Herzens die Sport-Ehrung 2021 im Bücheler-Hus absagen müssen», heisst es weiter. Und zwar aufgrund der im Vorfeld unsicheren Lage.