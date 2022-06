Junioren-SM im Kunstturnen – Omar Ateyeh fährt an Pfingsten mit fünf Medaillen aus dem Tessin zurück Die Zürcher Junioren heimsten an den Schweizer Meisterschaften in Lugano mehr als einen Drittel des gesamten Edelmetalls ein. Ein eifriger Sammler war auch Omar Ateyeh vom TV Opfikon-Glattbrugg. Renate Ried

Am Pauschenpferd ist der 15-jährige Omar Ateyeh eine Klasse für sich. Foto: Martin Rulsch

Insgesamt 21 Medaillen, darunter vier goldene, gingen in Lugano an die Kunstturner aus dem Kanton Zürich. Dementsprechend zufrieden ist der Cheftrainer des Regionalen Leistungszentrums (RLZ) in Rümlang, Christian Grossniklaus: «Das Resultat bestätigt, dass wir eine gute Vorbereitung gemacht haben und am Tag X bereit waren. Wir haben in allen Programmen Medaillen geholt, das zeugt von einer guten Breite.»