Zusammenarbeit der Zürcher Spitäler – Omer Dzemali leitet neu zwei Herzchirurgien Im Dezember beginnt der Triemli-Herzchirurg Omer Dzemali als Klinikdirektor im Unispital. Gleichzeitig bleibt er Chefarzt im Stadtspital. Er soll die Kooperation zwischen den beiden Herzchirurgien vorantreiben. Susanne Anderegg

Der neue Super-Herzchef von Zürich: Omer Dzemali in seinem Büro im Triemli. Foto: Reto Oeschger

Ein altes Projekt wird wiederbelebt: Die Zusammenführung der Herzchirurgien von Unispital und Stadtspital Triemli. Wie die Spitäler mitteilen, wird Triemli-Chefarzt Omer Dzemali ab 1. Dezember die Herzchirurgie-Kliniken in beiden Spitälern leiten.

Im August hatte der Spitalrat Dzemalis Anstellung im Unispital bekanntgegeben. Das Stadtspital schrieb damals, dass «eine künftig noch engere Zusammenarbeit beider Spitäler in der Herzchirurgie vorangetrieben wird». Man sei überzeugt, dass Dzemali die Allianz stärken werde. Bisher gab es zwar immer wieder Absichtserklärungen für eine Kooperation, doch diese fand nur punktuell statt.

Dzemali wird sowohl im Unispital als auch im Triemli operieren. «Damit ist an beiden Standorten das bisher umfassende Leistungsangebot für geplante und notfallmässige chirurgische Herzeingriffe weiterhin sichergestellt», heisst es in der Medienmitteilung vom Donnerstag. Und weiter: «Die gemeinsame Leitung und vertiefte Kooperation der beiden Institutionen stellt ein qualitativ hochstehendes Angebot der öffentlichen Herzchirurgie an beiden Standorten sicher.»

Unispital-CEO Gregor Zünd konkretisiert in der Mitteilung, was geplant ist: «Ziel der Kooperation ist es, im operativen Alltag Synergien zwischen den beiden Herzchirurgie-Kliniken zu nutzen, beispielsweise durch gemeinsame Dienste, Personalrotationen, gemeinsam geführte Rapporte sowie Fortbildungsveranstaltungen.» An beiden Standorten würden einheitliche Verfahrensstandards bezüglich Diagnostik und Therapie angestrebt. Weitere Eckpunkte der Zusammenarbeit würden in den nächsten Monaten gemeinsam festgelegt. Nicht Teil der Kooperation sind die Kardiologie und die Gefässchirurgie.

Der Wechsel von Dzemali ans Unispital erfolgt mit Nebengeräuschen. So hat die Universität ihm den Lehrstuhl für Herzchirurgie verweigert, weil sein Forschungsausweis relativ klein ist. Gemäss Insidern ist vorgesehen, dass Dzemali nach einer Bewährungszeit wenigstens eine ausserordentliche Professur der Uni Zürich erhält. Zudem sorgte für Schlagzeilen, dass Thierry Carrel mit Dzemalis Amtsantritt am 1. Dezember im Unispital gehen muss. Der erfahrene Berner Herzchirurg, der in letzten zwei Jahren in der Zürcher Uni-Klinik ausgeholfen hat, hätte dort gerne noch etwas weitergemacht.

