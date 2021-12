Experten zu Omikron & Boostern – BAG-Mathys bei Auftritt vor Weihnacht: Vergleich mit «Ruhe vor dem Sturm»

«Labile Stabilisierung der Fallzahlen»

Als Nächstes kommt Rudolf Hauri zu Wort. Der Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte VKS spricht von einer eher «labilen Stabilisierung der Fallzahlen» in der Schweiz mit grossen Unterschieden in den einzelnen Kantonen.

Ansteckungsorte seien vor allem im Privaten, im Sport und bei Veranstaltungen. «Doch auch in Alters- und Pflegeheimen sowie in Schulen kommt es immer wieder zu Ausbrüchen», so Hauri. «Allerdings reagieren die Heime und Schulen mittlerweile relativ routiniert. Auch die Kooperation zwischen den Spitälern funktioniert gut.»

Laut Hauri sei es jedoch aktuell eine Herausforderung, neue Fachpersonen im Gesundheitsbereich zu rekrutieren.