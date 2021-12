Neue Virusvariante global – Omikron stellt die Wissenschaft vor ein Rätsel Französisches Laissez-faire, deutsche Vorsicht oder die vorbildliche Impfquote in Portugal: Welcher Weg ist jetzt der richtige? Die Lage im internationalen Überblick. Karin Janker aus Madrid , Nadia Pantel aus Paris , Rainer Stadler , Tobias Zick

Vergleichweise tiefe Infektionszahlen, obwohl in der Vorweihnachtszeit viele Menschen unterwegs waren. Fussgängerzone im deutschen Giessen. Foto: Frank Rumpenhorst (Keystone)

Deutschland

Kurz vor Weihnachten klagte Viola Priesemann auf Twitter ihr Leid als Corona-Modelliererin: «Egal, was wir vorhersagen, wir werden mit unseren Szenarien falschliegen», schrieb die Physikerin. «Warnen wir nicht, dann kommt Omikron ungebremst. Wenn wir sehr stark warnen, sind viele Menschen vorsichtig, und im besten Fall wird die Welle ausgebremst.» Der Expertenrat der Bundesregierung, in dem Priesemann auch sitzt, hat sich offensichtlich für Letzteres entschieden.

In seiner Stellungnahme vom 19. Dezember erklärte das 19-köpfige Wissenschaftlergremium, Omikron verbreite sich schneller als alle bisherigen Varianten. Sollte sich der Trend fortsetzen, «wäre ein relevanter Teil der Bevölkerung zeitgleich erkrankt und/oder in Quarantäne». Dies würde nicht nur das Gesundheitssystem extrem belasten, sondern «die gesamte kritische Infrastruktur unseres Landes». Lange schien es so, als würde das Szenario nicht eintreten: Während die europäischen Nachbarländer seit Tagen Rekordwerte melden, sank in Deutschland die Corona-Inzidenz stetig.