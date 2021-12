3 Szenarien für die Schweiz – Wann Omikron zum Problem für die Spitäler wird Die neue Virusvariante könnte so viele Ansteckungen verursachen, dass auch eine tiefere Hospitalisierungsrate zum Problem wird. Dabei stehen Intensivstationen schon jetzt «kurz vor dem Kollaps». Yannick Wiget , Dariush Mehdiaraghi Marc Brupbacher

Vor einem Jahr waren die Spitäler schon einmal am Anschlag: Ärzte und Pflegende kümmern sich um einen Covid-Patienten im Zürcher Triemli-Spital (10. Dezember 2020). Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Was kommt da auf uns zu?