Endlich wieder USA – On the road again Warum sich unsere Reporterin auf ihren nächsten Trip in die Staaten freut. Chris Winteler

Tankstelle in the middle of nowhere an der berühmten Route 66 in Kalifornien. Foto: Getty

Wieder einmal unterwegs sein, sich treiben lassen, ohne Ziel und ohne Plan. Eine Nacht hier, zwei, drei Nächte dort, wie es uns gefällt. Keine Reservationen, niemand, der uns erwartet. On the road again.

Wie jedes Mal werden wir uns von der Autovermietung ein Upgrade aufschwatzen lassen. Im komfortablen Cadillac, Cupholder zwischen den Vordersitzen, die Dose Dr. Pepper stets griffbereit, cruisen wir durch weites, endloses Land. Am Radio laufen Countrysongs. Flimmernder Asphalt – war das ein überfahrener Armadillo am Strassenrand?

Wir halten an einer Tankstelle in the middle of nowhere. Hitze schlägt uns entgegen. Wir kaufen einen Kanister Wasser, «Beef Jerky» (Trockenfleisch) für ihn, «Life Safers» (Bonbons) für mich. Das Girl an der Kasse erkundigt sich nach unserer Herkunft. «Switzerland», sagen wir. «Wow», sagt sie, «did you drive all the way?»