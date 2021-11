Wohnen für Seniorinnen – Online gibts jetzt gebündelt alles rund ums Alter in Zürich Die Stadt hat auf einer digitalen Plattform alle Angebote vereint. Zudem stellt sie bis 2035 mindestens 1000 neue Alterswohnungen in Aussicht. Ev Manz

In der Stadt Zürich beraten Fachleute von Gesundheitszentren ältere Leute künftig wie in Horgen auch zu Hause, insbesondere in allen Fragen rund ums Wohnen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Zürcher Seniorinnen und Senioren klagten in den vergangenen Jahren oft über das Angebotswirrwarr, sorgten sich um genügend bedürfnisgerechte Wohnformen und fürchteten, nicht mehr Teil des Quartiers zu sein. Mit der vor zwei Jahren angekündigten Altersstrategie 2035 will der Gesundheits- und Umweltvorsteher Andreas Hauri diesen Problemen begegnen. Am Montag hat er vor den Medien die ersten Neuerungen präsentiert.

Die Stadt Zürich hat zum einen sämtliche Angebote rund ums Alter auf dem neuen Onlineportal «Zürich im Alter» zusammengefasst. Damit wurde die bisherige Plattform «Zürich 60 plus» ergänzt, im Bereich Wohnen sind darauf alle städtischen, gemeinnützigen und privaten Angebote vereint. Personen, die eine analoge Beratung bevorzugen, erhalten diese telefonisch oder persönlich an den drei Standorten der Fachstelle Zürich im Alter im Verwaltungszentrum Eggbühl in Zürich-Nord, in Wipkingen und im Gesundheitszentrum Klus-Park. Auch Hausbesuche sind möglich. Morten Keller, Direktor der Städtischen Gesundheitsdienste, sagt: «So bieten wir eine Orientierung im Angebotsdschungel.»