In Opfikon, Bülach und Kloten – Onlineshopping lässt die Kartonmengen ansteigen Im Glattpark in Opfikon wird der Karton neu alle zwei Wochen abgeholt, in Kloten wird ein zusätzliches Kehrichtfahrzeug eingesetzt. Schuld sind das Einkaufen im Internet und Corona. Fabian Boller

Die Menge des entsorgten Kartons in den Unterländer Städten steigt an. Foto: Doris Fanconi

Die abgeführten Kartonmengen haben in den drei Unterländer Städten massiv zugenommen. In Kloten landeten im letzten Jahr 356 Tonnen in das Recycling. Im Vorjahr waren es 290 Tonnen. In Opfikon war der Anstieg ebenfalls enorm. 185 Tonnen Karton landeten 2020 in der Sammlung. Im Jahr zuvor waren es nur 137 Tonnen. Die Zahlen für Opfikons Entsorgungsstelle liegen derzeit noch nicht vor. In Bülach kamen letztes Jahr 475 Tonnen zusammen, im Vergleich zu 388 Tonnen im Jahr zuvor.

«Die massive Zunahme im letzten Jahr ist mit Sicherheit auf das Corona-Jahr und den Lockdown im Frühling zurückzuführen», sagt Reto Schindler, Entsorgungsbeauftragter der Stadt Kloten. Aber bereits in den Jahren zuvor sei die Menge aufgrund des Trends zum Onlineshopping konstant angestiegen.