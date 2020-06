Musik auf dem Flughafen – Open-Air-Festival im Auto 10 Tage lang präsentieren sich Künstlerinnen und Künstler wie Nena, Luca Hänni oder Michael Mittermaier live am Zürcher Flughafen. Speziell an diesem Open Air: Das Publikum schaut aus dem Auto zu. UPDATE FOLGT

Am Auto-Open-Air auf dem Flughafen werden unter anderen Musikschaffende wie Luca Hänni, Nena oder Baschi auftreten. 1 / 3

Vom Freitag, 10. bis Sonntag, 19. Juli gibts am Zürcher Flughafen live Musik und Comedy zu sehen. Ausser den auftretenden Künstlerinnen und Künstlern ist noch etwas anderers speziell, wie es der Name des Events schon verrät. Am Sunrise Skylights Drive-In Openair schaut das Publikum aus dem Auto auf die Bühne. Während mehrerer Tage sollen jeden Abend Schweizer und deutschsprachige Musiker rund 300 Autos einheizen. Bis zu vier Personen pro Auto dürfen auf das Konzertgelände rollen und feiern. Sie können sich in der Drive-Thru-Area mit auch mit Essen und Trinken eindecken. Auf dem Festivalgelände warten eine überdachte Hauptbühne, zwei Seitenbühnen sowie Led-Leinwände auf das Publikum. Den abgemischten Sound können sich die Festivalgäste direkt über eine Extra-Radiofrequenz ins Auto holen.

Auf dem Programm stehen Auftritte von DJ Antoine, Nena, Luca Hänni, Baschi, der Pepe Lienhard Showband oder dem deutschen Comedian Markus Mittermeier.

