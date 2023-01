Finanzkontrolleur unter Verdacht – Operation «Marzipan­schwein» –

Justiz vermutet Beamten­bestechung René Brülhart gilt als beinharter Kämpfer gegen Geldwäsche und Korruption. Nun wird gegen ihn ein Strafverfahren in der Schweiz geführt. Bernhard Odehnal Christian Brönnimann Thomas Knellwolf

René Brülhart im Frühjahr 2017 auf dem Petersplatz in Rom. Als Präsident der Finanzaufsicht des Vatikans trat der Schweizer 2019 zurück. Nun wird gegen ihn auch in Zürich ermittelt. Foto: Vincenzo Pinto (AFP)

«Lieber Rene, hier sind nun sämtliche Flug/Reisebewegungen des Marzipanschweins seit 2004.....Der Auftrag dürfte damit erfüllt sein.» Diese Mail schrieb die deutsche Privatdetektivin Christina «Nina» Wilkening am 2. Februar 2016 an René Brülhart. Der Schweizer galt zu jener Zeit als bedeutender Saubermacher in der europäischen Finanzwelt. Ein Kämpfer gegen Geldwäsche und Korruption. Bis 2012 leitete er die Financial Investigation Unit in Liechtenstein, danach holte ihn der Papst als obersten Finanzkontrolleur in den Vatikan.