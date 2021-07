Natürlicher Flussverlauf – Opfiker Gemeinderat ist für neuen Stadtpark – mit Ausnahme der SVP Grünes Licht für den neuen Stadtpark entlang der Glatt: Der Gemeinderat hat zuhanden einer Urnenabstimmung im Herbst ein Ja zum Kredit von 3,4 Millionen Franken empfohlen. Manuel Navarro

Das Stadtparkprojekt sieht vor, den Flussverlauf der Glatt auf beiden Seiten natürlicher zu gestalten. Visualisierung: Raumgleiter AG

Der neue Stadtpark entlang der Glatt in Opfikon hat am Montagabend eine weitere Hürde genommen. Das Projekt, welches seit September 2012 bereits als Konzept erstmals diskutiert wurde, hat vom Gemeinderat grünes Licht erhalten. Konkret genehmigte das Parlament den Kostenanteil der Stadt Opfikon in der Höhe von 3,4 Millionen Franken mit 26 Ja- zu 8 Nein-Stimmen. Den Rest der Gesamtkosten von rund 5,5 Millionen Franken trägt der Kanton Zürich. Definitiv entschieden ist mit dem Ja des Parlaments aber noch nichts. Denn das letzte Wort haben die Opfikerinnen und Opfiker im Herbst an einer Urnenabstimmung.