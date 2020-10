Basketball: Opfikon Basket startet – Opfikerinnen bündeln ihre Kräfte für den Ligaerhalt Für die neue Saison in der 1. Liga haben sich die Blizzards clubintern verstärkt. Und durch eine glückliche Fügung einen neuen Trainer gefunden. Peter Weiss

Blizzards-Spielmacherin Tatjana Jurkovic (hier im Derby gegen die Raptors Regensdorf im November 2019) muss das Spiel der Opfikerinnen künftig nicht mehr alleine aufziehen. Anna Roguszka, die von der zweiten Mannschaft ins Fanionteam gewechselt hat, könnte sie zwischendurch ablösen. Foto: Heinz Diener

Die Opfikon Basket Blizzards treten am Samstag um 19 Uhr zum Saison-Auftaktmatch bei den Goldcoast Wallabies in Küsnacht an. Der 1.-Liga-Equipe gehören neu drei Akteurinnen an, die in der vergangenen Spielzeit in Opfikons zweitem Frauenteam, den Flames, auf Punktejagd unter den Körben gegangen waren. Zu ihnen zählt Bettina Barbarits, die langjährige 1.-Liga-Spielerin, die im Vorjahr als Spielertrainerin mit den Flames eine Stufe tiefer die Saison bestritten hatte. Mit ihr wechselten Anna Roguszka und Nathalie Wersin ins Fanionteam. Der Grund für ihre Beförderung: Das Trio soll dem 1.-Liga-Team, das zum Zeitpunkt des Coronavirus-bedingten Abbruchs der vergangenen Saison in Abstiegsgefahr schwebte, heuer zum Ligaerhalt auf sportlichem Weg verhelfen.