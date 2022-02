Basketball: Sieg über Regensdorf – Opfikon Basket kommt im Derby besser aus der Pandemie-Pause Die Unterländer Männer-Erstligisten haben ihren Spielbetrieb nach rund zweimonatigem Unterbruch so richtig lanciert. Mit einem Derby, das es in sich hatte – und mit 71:62 an die Gastgeber ging. Peter Weiss

Viel Tempo am Ball: Opfikons Davide Martelli, mit 22 Punkten erfolgreichster Werfer und Aktivposten des Heimteams, zieht am jungen Regensdorfer Nourredine Mtiraoui vorbei. Foto: Sibylle Meier

14 Sekunden sind in der Opfiker Lättenwiesen-Turnhalle noch zu spielen, als David Castro seine Regensdorfer anweist: «Geht zurück.» Statt die ballführenden Gastgeber früh zu attackieren, ziehen die Phönixe sich daraufhin zurück und warten den letzten Opfiker Angriff näher am eigenen Korb ab. Abzuwehren brauchen sie ihn nicht mehr, da die Gastgeber mitten im Spielzug den Ball zu Boden legen und sich von den Phönixen mit Corona-konformen Gesten zu verabschieden. Es ist der sportlich-faire, schiedlich-friedliche Schlusspunkt einer packenden und bis kurz vor Schluss offenen Partie, in der sich die beiden Nachbarn alles abverlangt, mit vollem Einsatz um jeden Ball gekämpft und einige Emotionen auf das Feld gebracht hatten.