Corona an der Schule – Opfikon führt jetzt doch repetitive Tests ein Nach den Weihnachtsferien werden sich auch die Schulkinder von Opfikon regelmässigen Corona-Tests unterziehen müssen. Alexander Lanner

Nach den Weihnachtsferien wird auch die Schule Opfikon regelmässige Pooltests einführen. Foto: Urs Jaudas

Nun also doch. In den Opfiker Schulen werden ab dem neuen Jahr repetitive Corona-Tests durchgeführt. «Die Schulpflege hat sich anlässlich der Sitzung vom 9. Dezember nochmals intensiv mit der Frage nach dem repetitiven Testen auseinandergesetzt, Pro und Contra gegeneinander abgewogen und sich schlussendlich entschieden, das repetitive Testen im neuen Jahr, bis zu den Frühlingsferien, ebenfalls durchzuführen», erklärt Schulpräsident Norbert Zeller auf Anfrage.

Damit reagiert man in Opfikon auf die jüngsten Vorfälle. Nachdem es an der Primarschule Opfikon Mitte November immer mehr Corona-Fälle gab, hatte der schulärztliche Dienst eine Ausbruchstestung angeordnet. Vier Klassen mussten sich in Quarantäne begeben. Kurz danach wurde eine zweite Ausbruchstestung angeordnet, wobei 31 Kinder positiv getestet und nochmals vier Klassen in Quarantäne versetzt wurden.