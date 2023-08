Opfikon – Neue psychiatrische Tagesklinik für Jugendliche im Unterland Die Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (ipw) erweitert ihr Behandlungsangebot um eine Tagesklinik für Jugendliche im Zürcher Unterland.

Die Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (ipw) erweitert ihr Behandlungsangebot für Jugendliche um eine neue Tagesklinik für Jugendliche im Zürcher Unterland. Gleichzeitig baut sie das bestehende ambulante Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene aus. Die bisherige Beratungsstelle für Jugendliche und junge Erwachsene (BSJ) wird neu als Ambulatorium geführt. Der Ausbau der Jugendangebote in Glattbrugg ist die Folge der angestiegenen Nachfrage der letzten Jahre. Dies teilt die ipw aktuell mit.

Die neue Tagesklinik für Jugendliche nimmt am 1. September in Glattbrugg ihren Betrieb auf. Erst vor zehn Monaten hat die ipw die Tagesklinik für Jugendliche in Winterthur eröffnet, nun weitet sie das tagesklinische Angebot auf das Zürcher Unterland aus. Die Klinik bietet Platz für 15 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren. Behandelt werden junge Menschen zum Beispiel mit Angst- und Panikstörungen, Depressionen, Anpassungs- und Persönlichkeitsstörungen. Während des Aufenthalts besuchen die Jugendlichen die Klinikschule, damit sie den Anschluss an ihre Ausbildung nicht verpassen.

«Beratungsstelle» heisst neu «Ambulatorium»

Weiter baut die ipw ihr ambulantes Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene aus. Die bisherige «Beratungsstelle für Jugendliche und junge Erwachsene», kurz BSJ, heisst neu Ambulatorium und ist in der Stadt Winterthur seit über 20 Jahren etabliert. Seit 2015 ist sie auch am Standort Glattbrugg ansässig, ab September mit erweiterten Kapazitäten. Das Ambulatorium wendet sich an 14- bis 25-Jährige, die beispielsweise Begleitung in Krisen oder eine Abklärung zu Psychosen, Depressionen, Ängsten, ADHS oder Identitätsstörungen benötigen.

«Im Zürcher Unterland können wir mit dem Ausbau der Jugendangebote der hohen Nachfrage begegnen. Wir freuen uns, dass wir damit die teilweise sehr langen Wartezeiten verkürzen und schneller Hilfe anbieten können», sagt Andrea Meyer, Bereichsleiterin Psychiatrie für Jugendliche und junge Erwachsene.

red

