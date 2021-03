Neue Attraktionen an der Glatt – Opfikon plant einen Stadtpark mitten im Zentrum An der Glatt zwischen Freibad und Friedhof soll ein Stadtpark entstehen. Die Kosten für das Projekt betragen rund 5,5 Millionen Franken, der Anteil von Opfikon beläuft sich auf rund 3,4 Millionen Franken. Alexander Lanner

Hinter dem Stadthaus soll die Glatt künftig zum Verweilen einladen. Visualisierung: Raumgleiter AG

Die Stadt Opfikon möchte die Uferlandschaft entlang der Glatt attraktiver gestalten. Wie es in einer Mitteilung heisst, soll der Flussraum zwischen der Schulstrasse und der St.-Anna-Strasse – also etwa vom Stadthaus bis zur Schulanlage Halden – zu einem Stadtpark aufgewertet werden. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Wasser, Energie und Luft (Awel) sollen so die Glatt und deren nähere Umgebung ganzjährig für die Öffentlichkeit zugänglich werden.

Konkret geplant ist, dass der Fluss in diesem Bereich revitalisiert wird. Ziel ist es, dass der Wasserlauf lebendiger wird. Die Uferlandschaft wird daher auf beiden Seiten naturnah ausgebildet. Auf den so entstehenden Überflutungsflächen sind Pflanzen geplant, die den natürlichen Charakter des Flussraumes gewährleisten sollen. Entlang des Flusses entstehen ausserdem Zugänge zum Wasser mit Treppen, Terrassierungen sowie Plattformen mit Sitzmöglichkeiten.