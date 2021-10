Budget 2022 vorgelegt – Opfikon rechnet für 2022 mit tiefroten Zahlen Ein Loch von fast 18 Millionen Franken klafft im neusten Voranschlag der Stadt Opfikon. Der Finanzvorsteher erklärt, wieso er dennoch ruhig schlafen kann. Christian Wüthrich

Während draussen am Opfiker Stadthaus die bunten Buchstaben verschwimmen, kommt von drinnen die klare Budgetankündigung mit einheitlich roten Zahlen für 2022. Archivfoto: ZU

Der Stadtrat von Opfikon hat sein Budget für das kommende Jahr vorgelegt. Ins Auge springt dabei zunächst eine Zahl: 17,7 Millionen Franken. Es ist dies das höchste Haushaltsdefizit seit längerer Zeit. Nicht einmal während der Finanzkrise vor 13 Jahren hatte man nur annähernd solche hohen Fehlbeträge vorgelegt.

Die jüngsten Budgetzahlen sprechen eine deutliche Sprache und lassen aufhorchen. Das findet auch Finanzvorsteher Valentin Perego (FDP). «Die Lage ist ernst», sagt er und mag dennoch nicht in Hektik ausbrechen. Denn man habe schliesslich seit sieben Jahren keine Defizite mehr hinnehmen müssen in der Haushaltsrechnung der Stadt Opfikon, betont er gelassen. Tatsächlich konnte die Stadt zwischen dem Flughafen und Zürich selbst im erste Pandemiejahr 2020 ein sattes Plus von 13,6 Millionen Franken vorweisen. Nun rechnet Perego für das nächste Jahr allerdings mit tiefroten Zahlen. Zugleich sind hohe Investitionen von 42,2 Millionen Franken vorgesehen.