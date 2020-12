Keine Steuererhöhung – Opfikon segnet Budget ab – obwohl die Stadt «im Nebel stochert» Der Opfiker Gemeinderat hat das Budget für das nächste Jahr genehmigt. Es ist geprägt davon, dass sich derzeit schwer abschätzen lässt, wie stark sich die Corona-Pandemie auf die Finanzen der Stadt auswirkt. Manuel Navarro UPDATE FOLGT

Der Gemeinderat von Opfikon schraubte zwar noch ein wenig, doch im Wesentlichen war man sich mit dem Stadtrat über das Budget 2021 einig. Foto: Florian Schaer

«Wir stochern im Nebel. Es ist ein Blindflug.» Stadtrat Valentin Perego (FDP), zuständig für das Ressort Finanzen, machte an der Parlamentssitzung am Montagabend keinen Hehl daraus, dass in Opfikon aufgrund der Corona-Krise noch selten ein Budget in ungewisseren Zeiten erarbeitet wurde. Die Budgetdebatte ging denn auch relativ zackig und geprägt von Kompromissbereitschaft über die Bühne, wenn auch nicht ganz ohne den einen oder anderen Posten zu diskutieren.

Insgesamt hatte die Rechnungsprüfungskommission 26 Kürzungsanträge für die Erfolgsrechnung gestellt, die zu Einsparungen von rund 234’000 Franken geführt hätten. 16 dieser Kürzungen akzeptierte der Stadtrat bereits im Vorfeld, über zehn weitere wurde an der Gemeinderatssitzung noch abgestimmt. Drei lehnte der Gemeinderat gegen den Wunsch der RPK ab, eine weitere von der RPK beantragte Kürzung empfahl die Behörde selbst zur Ablehnung und sechs wurden angenommen. Unter dem Strich wurde die Erfolgsrechnung somit auf der Ausgabenseite nochmals um 198’600 Franken reduziert.