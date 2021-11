Gewerbezentrum Fabrikstrasse – Opfikon stellt ganzes lndustrieareal unter Schutz Der Industriekomplex an der Fabrikstrasse ist schützenswert, meint der Opfiker Stadtrat. Speziell wirkt das Areal nicht, doch es hat eine lange Geschichte. Alexander Lanner

Das Industrieareal an der Fabrikstrasse wurde zu einem kommunalen Schutzobjekt erklärt. Foto: Francisco Carrascosa

Gleich 13 aneinandergrenzende Parzellen hat der Stadtrat von Opfikon kürzlich unter Schutz gestellt. Ein rund 7000 Quadratmeter grosses Areal an der Fabrikstrasse – mitsamt den Vorbereichen und der Freifläche im Westen – gilt nun vorbehältlich allfälliger Rekurse als kommunales Schutzobjekt. Die Fabrikstrasse in Opfikon muss also etwas historisch Besonderes sein, könnte man sich denken. Wenn man allerdings das Areal besucht, sucht man das Spezielle vergebens. Inmitten historischer Gemäuer, die eine Zeitreise in längst vergessene Tage zulassen, wähnt man sich nur mit einer gehörigen Portion Fantasie. Die beiden Häuserzeilen entlang der Sackgasse wirken eher etwas zusammengewürfelt. Ebenso verschieden, wie die Bauten äusserlich erscheinen, sind auch die Mieter. So reihen sich ein Malergeschäft und ein Fachbetrieb für Storen neben eine Autogarage oder ein Elektroinstallationsgeschäft. Zu den Handwerksbetrieben gesellen sich unter anderen auch ein Büro für visuelle Gestaltung, ein Modehaus, ein Treuhand- sowie ein Architekturbüro.