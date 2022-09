Für 3,5 Millionen Franken – Opfikon will Land kaufen, aber es ist kompliziert Wo heute Autos abgestellt werden, will sich die Stadt Opfikon weiterentwickeln. Doch der Kauf des Grundstücks hat so seine Tücken. Alexander Lanner

Derzeit wird die Parzelle, die die Stadt Opfikon kaufen möchte, als Parkplatz genutzt. Foto: Sibylle Meier

Für rund 3,5 Millionen Franken möchte Opfikon ein Stück Land erwerben. Der Stadtrat hat den Kaufvertrag für die Parzelle bereits genehmigt. Was nun so einfach klingt, ist in Tat und Wahrheit viel komplizierter. Dies hat mit der Geschichte der Parzelle und den Besitzverhältnissen zu tun.