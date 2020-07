Lautes Wochenende in Steinmaur – Organisatoren der Steimer Nights ärgern sich über Privatparty-Lärm Eigentlich war das erste Wochenende der Steimer Nights für die Veranstalter trotz Corona-Massnahmen ein Erfolg. Aber es gab auch Ärger. Wegen Lärms, an dem sie nicht schuld waren. Martin Liebrich

Ein Lärm-Limiter, der dafür sorgt, dass der vorgesehene Lärmgrenzwert nicht überstiegen wird. An den Steimer Nights wurde es nie lauter als 93 Dezibel. Themenbild: BOM/Jürg Spielmann

Dass sich ein Konzertveranstalter über Lärm Privater ärgert, liegt nicht gerade auf der Hand. Normalerweise ist es nämlich umgekehrt. Anders am Wochenende in Steinmaur. Simon Müller vom Organisationskomitee der Steimer Nights sieht sich nämlich mit falschen Verdächtigungen konfrontiert. Und das kam so: Die Steimer Nights 2020 haben am Freitag- und Samstagabend angefangen. Im Schützenhaus auf der Egg wurden dabei nicht nur die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus eingehalten, sondern auch die Vorgaben bezüglich Lärm. «Wir haben nie die erlaubten 93 Dezibel überschritten», sagt Müller. Die Konzerte müssen inklusive Schalldruckmessung aufgezeichnet werden, damit dies nachgewiesen werden kann. «Und um Mitternacht war bei uns Schluss – so wie es in unserer Bewilligung verlangt wird.» Ganz anders in einem nahe gelegenen Haus. Dort veranstalteten Private eine nicht öffentliche Goa-Party, die gemäss Müller erstens laut war und zweitens zeitlich unbegrenzt. Die Folge: Zahlreiche Steinmaurerinnen und Steinmaurer hörten auch nach dem Ende der Steimer Nights noch laute Musik, konnten die wummernden Bässe aber nicht korrekt zuordnen und verdächtigten deshalb kurzerhand die Steimer Nights der Lärmbelästigung. «Davon distanzieren wir uns.»