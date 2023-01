Zum 39. Mal durchgeführt – Organisatoren der Unterlandstafette hoffen auf den Nachwuchs Die Bülacher Unterlandstafette hat schwindende Teilnehmerzahlen zu bemängeln. Dieses Jahr durften deshalb zum ersten Mal auch Schülerinnen und Schüler starten. Stephan Mark Stirnimann

Schülerinnen aus Niederweningen nahmen an der Unterlandstafette teil. Foto: Balz Murer

Als Breitensportanlass mit einer grossen Verankerung in der Agenda der hiesigen Profi- und Amateursportlerinnen und -sportler hat sich die Unterlandstafette im Zürcher Unterland in den letzten Jahren einen grossen Namen gemacht. Zum winterlichen Anlass am Sonntag meldeten sich insgesamt elf Singles, zehn Männer-, vier Frauenteams und neunzehn gemischte Mannschaften sowie je eine Junior- und Schülermannschaft mit bis zu sechs Teilnehmenden pro Gruppe an. Stattliche 20 Militärradfahrer kurvten am Anlass um die Wette, zumeist als Gruppe in einem sogenannten «Pulk». Und auch Petrus schien ein Stafettler zu sein, verschonte er doch die Teilnehmenden mit Schneefall oder gar einer eisigen Rennstrecke.