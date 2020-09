Markt in Regensdorf – Organisatoren lassen sich von Corona nicht abschrecken Konzerte, Kunsthandwerk und Kulinarik prägen das Angebot von «Märt & Musig» auf dem Zentrumsplatz in Regensdorf. Wegen Covid-19 kommt ein Schutzkonzept zur Anwendung. Barbara Gasser

Die ersten beiden Events von «Märt & Musig» im Jahr 2018 auf dem Regensdorfer Zentrumsplatz waren erfolgreich. Am 19. September findet der Anlass zum dritten Mal statt. Foto: PD

Zahlreiche Märkte, die sich in verschiedenen Gemeinden etabliert haben und zu einer Tradition geworden sind, finden nicht statt. Die Unsicherheit wegen der Corona-Pandemie ist gross. Doch Gabriel Kolp von der Agentur Event-Büro will es trotz erschwerter Bedingungen versuchen und organisiert «Märt & Musig» jetzt zum dritten Mal auf dem Zentrumsplatz in Regensdorf. «Ich denke, das Bedürfnis nach einem solchen Anlass ist beim Publikum vorhanden», sagt Kolp. Nachdem während der Sommermonate Freizeitaktivitäten im Freien sehr gefragt gewesen seien, könne er sich vorstellen, dass auch der Besuch eines solchen Marktes geschätzt werde.

Das Schutzkonzept steht

«Es gibt ein Schutzkonzept für das Publikum, das wir gemäss den aktuellen BAG-Regeln gestalten. Zusätzlich müssen sich die Marktfahrerinnen und -fahrer an spezielle Vorschriften halten.» Das bedeute zum Beispiel, dass immer nur eine Person aufs Mal bedient wird. «Selbstbedienung ist nicht möglich, auch nicht für frische Lebensmittel, wie das bisher auf Märkten üblich war.» Zudem muss an jedem Stand Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. «Das Tragen von Schutzmasken ist obligatorisch, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen nicht eingehalten werden kann.» Mittlerweile dürften sich die Besucherinnen und Besucher eines solchen Events an die Regeln gewöhnt haben. Deshalb sieht Kolp kein Problem, diese Auflagen zu erfüllen.

Der Zentrumsplatz ist gross genug, um genügend Abstand zwischen den einzelnen Ständen einzuhalten. Foto: PD

Bereits haben 20 Betreiberinnen und Betreiber von Marktständen zugesagt, ihre Waren am Samstag, 19. September, zu verkaufen. Das Angebot reicht von Handwerkskunst und Dekorationsgegenständen über Näharbeiten und Schmuck bis zu selber hergestellten Leckereien und Snacks, die vor Ort verzehrt werden können. Die meisten Anbieter stammen aus der Umgebung. Weiter gibt es hochwertige, spezielle und auch einmalige Dinge zu entdecken, die sich als Geschenk eignen oder um sich selber eine Freude zu machen. Nachmeldungen für einen Standplatz sind immer noch möglich auf der Website von «Märt & Musig».

Keine Bühne für Konzerte

Im Gegensatz zu den beiden ersten Anlässen vor zwei Jahren finden die Konzerte diesmal nicht auf der Bühne statt. «Für die Zuschauerinnen und Zuschauer ist es schwierig, die Abstandsregel einzuhalten», erklärt Kolp. Deshalb habe man sich jetzt für Strassenmusiker entschieden, die je nach Situation an verschiedenen Orten auftreten können. Zwischen 11 und 14 Uhr tritt John Lyons aus Watt auf, Singer und Songwriter von Rockmusik. Anschliessend bis 17 Uhr spielt und singt die Gruppe Anurba aus dem Zürcher Unterland Lieder und Melodien aus verschiedenen Ländern und Kulturen.

Letztes Jahr war es für den Eventmanager aus persönlichen Gründen nicht möglich, den Markt mit Musik auf die Beine zu stellen. Ein Interesse an einem belebten Zentrumsplatz hat aber auch die Leitung des Einkaufszentrums Regensdorf, vor dessen Toren der Platz liegt. «Ende letzten Jahres habe ich eine entsprechende Anfrage erhalten, ob ich mit ihrer Unterstützung wieder etwas organisieren könne», erklärt Kolp.

«Märt & Musig» findet am Samstag, 19. September, von 11 bis 19 Uhr statt. Der Anlass ist auch Höhepunkt und Abschluss der Entdecker-Woche im Einkaufszentrum, die am 14. September beginnt. Das Zentrum feiert damit seine neuen Geschäfte mit Aktivitäten und Überraschungen wie zum Beispiel einem Schatzkartenwettbewerb und Basteln für Kinder.