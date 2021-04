Illegale Feier in Zürich – Organisierte Party im Kreis 4 von Stadtpolizei aufgelöst Die Stadtpolizei Zürich hat am frühen Samstagmorgen eine organisierte Party mit rund 40 feiernden Gästen in einem Lokal an der Langstrasse aufgelöst. Alle Teilnehmenden wurden gebüsst.

Die Stadtpolizei Zürich beendete am Samstagmorgen eine Party im Kreis 4. Foto: Keystone

Eine organisierte Party mit rund 40 feiernden Gästen in einem Lokal an der Langstrasse ist am frühen Samstagmorgen von der Stadtpolizei Zürich aufgelöst worden. Alle Teilnehmenden wurden wegen Widerhandlung gegen die Covid-19-Verordnung gebüsst.

Die zwei Organisatoren der Party werden verzeigt, wie die Stadtpolizei Zürich am Samstag mitteilte.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.