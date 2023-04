Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

US-Geheimdokumente – «Original Gangster» – US-Zeitung will Leaker gefunden haben Die «Washington Post» hat offenbar das Leck im Geheimdienst aufgespürt. Mitglieder seiner Onlinegruppe beschreiben den jungen Verdächtigen so: «Er ist fit. Er ist bewaffnet. Er ist ausgebildet.» Fabian Fellmann aus Washington

Die Geheimdienst-Enthüllungen brachten das Weisse Haus in Verlegenheit: Nun will die US-Zeitung «Washington Post» das Leck gefunden haben. Foto: Brendan Smialowski (Keystone)

Gewehre, Militärausrüstung und Gott: In diesem Dreieck bewegte sich die Liebe einer verschworenen Online-Gemeinde in einer privaten Ecke der Online-Plattform Discord. Ihren Anführer nannten die mehrheitlich jugendlichen Nutzer «OG», kurz für «Original Gangster», eine Internetslang-Bezeichnung für eine herausragende Person.

Wie ungewöhnlich dieser OG war, will die Zeitung «Washington Post» nun herausgefunden haben: Er soll die Quelle des grössten US-Geheimdienstlecks seit Edward Snowden sein, das seit vergangener Woche Washington umtreibt. Bisher war bekannt, dass dabei über 100 Fotos von Geheimakten im Internet veröffentlicht wurden, die brisante Angaben über den Krieg in der Ukraine enthalten. Journalisten der US-Zeitung wollen nun rund 300 Fotos sowie weitere Text-Dokumente mit Geheiminformationen zu Gesicht bekommen haben. (Podcast: Wie fatal ist das Leck bei den US-Geheimdiensten?)

Arbeitsplatz auf einer US-Militärbasis

Den echten Namen des Mannes, nach dem gerade sämtliche US-Sicherheitsbehörden fahnden, hat die «Washington Post» nach eigenen Angaben nicht erfahren. Sie will aber in längeren Interviews mit zwei Mitgliedern seiner Online-Gemeinde zahlreiche Einzelheiten über die Biografie des Mannes sowie Belege dafür erhalten haben, dass OG Hunderte hochgeheimer Dokumente von seinem Arbeitsplatz auf einer amerikanischen US-Militärbasis herausgeschmuggelt und mit seinen Internetbekanntschaften geteilt hat.

Die Geheimdokumente befanden sich zunächst in einer geschlossenen Chatgruppe mit rund zwei Dutzend Mitgliedern namens «Thug Shaker Central», über die zuvor auch der Recherchedienst Bellingcat berichtet hatte. Vor etwas mehr als einem Monat lud eines der Mitglieder einen Teil der Unterlagen in andere Chatgruppen hoch – bis sie vergangene Woche in Telegram-Gruppen und auf Twitter landeten.

Wie aus einem Agententhriller

Der Leaker ist laut den von der «Washington Post» befragten Zeugen Anfangs 20, sie beschreiben ihn wie den Actionhelden Jason Bourne, den der Schauspieler Matt Damon in den Agententhrillern spielt. «Er ist fit. Er ist stark. Er ist bewaffnet. Er ist ausgebildet. So ziemlich alles, was man in einem verrückten Film erwarten würde», sagte eines der Mitglieder der Online-Gemeinde der Zeitung. Sie hat Videos von Interviews mit dem minderjährigen Zeugen veröffentlicht.

Der Teenager ist darauf unkenntlich gemacht, auch hält die Zeitung seinen Namen geheim; er sei möglicherweise schweren Straftaten ausgesetzt worden, als OG hochgeheime Informationen mit ihm teilte. Untermauert habe der Zeuge seine Angaben mit verschiedenen Unterlagen, darunter Chatprotokolle sowie Audio- und Videoaufnahmen von OG. Ein Video zeige den Mann in einer Schiessanlage mit einem grossen Gewehr, mit dem er auf eine Zielscheibe feuert – nach einer Salve von rassistischen und antisemitischen Sprüchen.

Die Hälfte der zwei Dutzend Mitglieder der Chatgruppe hat sich in der Ukraine und anderen Ex-Sowjetrepubliken befunden.

Die von der «Washington Post» befragten Zeugen bestreiten, dass ihre Online-Gemeinde mit rund zwei Dutzend Mitgliedern eine Brutstätte für Faschisten war. Doch habe sich der Anführer verschiedentlich über «government overreach» beschwert. Die angebliche Übergriffigkeit der Regierung in Washington ist in rechten Kreisen in den USA ein weit verbreitetes Topos, besonders bei Waffennarren. Rassistische Memes waren in der Gruppe geläufig.

Überprüfen lassen sich die Recherchen der «Washington Post» vorerst nicht. Doch decken sich die Angaben mit den Spuren, die zuvor Bellingcat ausfindig gemacht hatte. OG soll vor mehr als einem halben Jahr damit begonnen haben, Geheimdokumente abzutippen; später habe er die Akten fotografiert und Hunderte solcher Fotos hochgeladen. Zu sehen seien darauf auch eine rot leuchtende Computertastatur, das Bettzeug und Gegenstände wie Leim der Marke Gorilla Glue, Nagelknipser und das Handbuch für ein Zielfernrohr.

OG würde er nicht als Whistleblower bezeichnen, sagte dessen Online-Bekannter der Washington Post. Die Zeitung schreibt, ihr Zeuge habe jegliche Vergleiche mit Edward Snowden abgelehnt, der vor zehn Jahren Millionen von Dokumenten mit Journalisten teilte, um illegale Abhörmethoden der US-Geheimdienste öffentlich zu machen. OG hingegen habe mit den geheimen Unterlagen nur seine Online-Familie beeindrucken wollen. Auch sei er bestimmt kein Doppelagent für Russland oder die Ukraine, worüber seit Bekanntwerden des Leaks viel spekuliert worden war.

Allerdings ist nicht auszuschliessen, dass die Chat-Gruppe von Geheimdienstagenten unterwandert war. Die Hälfte der zwei Dutzend Mitglieder hat sich laut Angaben der Gruppenmitglieder nicht in den USA befunden, sondern unter anderem in der Ukraine und anderen ehemaligen Sowjetrepubliken.

Weitere Enthüllungen sind absehbar

Wie viele US-Geheimdokumente geleakt wurden, ist noch immer nicht bekannt. Da sich die «Washington Post» aber inzwischen im Besitz von mehreren Hundert Fotos befinden will, dürften in den nächsten Tagen häppchenweise weitere Geheimnisse ans Licht kommen. Deswegen wird der potenzielle Schaden für die US-Geheimdienste doch immer wieder mit dem Fall Edward Snowden vor zehn Jahren verglichen.

In der Nacht auf Mittwoch berichtete die «New York Times» etwa über Auseinandersetzungen im russischen Sicherheitsapparat: Der Geheimdienst FSB habe dem Verteidigungsministerium vorgeworfen, die Zahl gefallener russischer Soldaten viel zu tief auszuweisen.

Die «New York Times» berichtet, Russland habe um ein Haar ein bemanntes britisches Überwachungsflugzeug abgeschossen.

Zuvor war die Regierung Serbiens in Verlegenheit geraten, weil sie laut den Unterlagen Waffenlieferungen an die Ukraine zugesagt hatte, obwohl sie doch eigentlich mit Russland beste Beziehungen pflegt. Für Washington peinlich war ein Bericht der BBC, wonach die USA Antonio Guterres ausspähen, den UNO-Generalsekretär, der in den Unterlagen als zu konziliant gegenüber Russland dargestellte wurde. (Mehr dazu: Das US-Leak wird zum Verwirrspiel)

Auf der Basis der Akten hatte die «New York Times» früher am Mittwoch berichtet, Russland habe um ein Haar ein bemanntes britisches Überwachungsflugzeug abgeschossen. Ein russischer Kampfjetpilot habe einen Befehl aus seiner Zentrale falsch verstanden und eine Rakete auf die britische RC-135 abgefeuert. Zur Katastrophe sei es einzig darum nicht gekommen, weil die Rakete nicht richtig startete, wie aus den US-Geheimunterlagen hervorgeht, in denen von einem «Beinahe-Abschuss» die Rede ist. Die Regierung in London hatte den Vorfall bisher nur als «möglicherweise gefährlich beschrieben».

Ein britischer Verteidigungsbeamter teilte der «New York Times» als Antwort lediglich mit, ein grosser Teil des Inhalts der Dokumente sei falsch, manipuliert oder beides. Auch andere Regierungen haben in den vergangenen Tagen versucht, Zweifel am Wahrheitsgehalt der geleakten Akten zu streuen, während US-Beamte die Authentizität der Unterlagen hinter den Kulissen weitgehend bestätigten.

Fabian Fellmann schreibt seit mehr als 20 Jahren über politische Themen. Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C. Davor war er unter anderem als Brüssel- und als Bundeshaus-Korrespondent für verschiedene Zeitungsredaktionen tätig. Mehr Infos @fabian_fellmann

