Drohende Unwetter in der Schweiz – Orkanböen, Hagel und Starkregen – warum Superzellen so heftig sind Heute Abend drohen in der Schweiz wieder Superzellen-Gewitter. Wie entstehen diese Unwetter? Und sind sie wegen der Klimaerwärmung häufiger geworden? Antworten. Martin Steinegger

Bedrohlich baut sich eine Gewitterlinie am Donnerstag (23. Juni) über dem Zürcher Oberland auf. Foto: Swissphoto

Es war kurz vor 17 Uhr am letzten Donnerstag, als in der bernischen Gemeinde Wattenwil plötzlich Eisklumpen in Golfballgrösse vom Himmel knallten. Der Hagel entlaubte Bäume, zerhackte Felder und beschädigte Dächer und Autos. Einige Menschen zückten die Handys und filmten erschrocken, was sich da in ihren Gärten abspielte.

Ein von der Firma Meteoradar angefertigter Querschnitt des Radarbildes zeigt, dass die Gewitterzelle sich an diesem Donnerstag bis in eine Höhe von rund 12’000 Metern emporgeschraubt hatte. Die Zone mit höchster Niederschlagsreflektivität, die auf das Vorhandensein von Hagel hindeutet, reichte bis über 10’000 Meter hinauf.