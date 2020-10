Polizei sucht flüchtigen Täter – Orthodoxer Priester in Lyon angeschossen Ein Geistlicher ist in einer Orthodoxen Kirche in Lyon mit mehreren Schüssen schwer verletzt worden. Laut Augenzeugen ist der Schütze auf der Flucht. UPDATE FOLGT

Gemäss Augenzeugen ist der Täter auf der Flucht. Er wird von einem Grossaufgebot der Polizei gesucht.

Ein orthodoxer Priester ist bei einer Schiesserei im französischen Lyon verletzt worden. Auf den Geistlichen sei zweimal gefeuert worden, als er die Kirche abschliessen wollte, verlautete am Samstagabend aus Polizeikreisen. Der Täter befinde sich auf der Flucht. Der Geistliche, der griechischer Staatsbürger sei, befinde sich in Lebensgefahr. «Le Parisien» berichtet, der Täter habe bei seiner Attacke ein abgesägtes Jagdgewehr benutzt.

Bei dem Gotteshaus im Zentrum von Lyon handele es sich um eine griechisch orthodoxe Kirche. Das Motiv für den Angriff blieb zunächst unklar. Politiker warnten, dass es sich um einen islamistischen Anschlag handeln könnte.

Erinnerung an Attacke vor zwei Wochen

Am Donnerstag hatte ein Mann in Nizza in einer Kirche eine Frau enthauptet und zwei weitere Menschen getötet. Die französische Regierung geht von einem islamistischen Motiv aus. Der Angriff in Nizza ereignete sich knapp zwei Wochen nach der Enthauptung eines Lehrers. Der 47-jährige Samuel Paty war in einem Pariser Vorort von einem mutmasslichen Islamisten tschetschenischer Herkunft auf offener Strasse getötet worden. Im Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit hatte der Lehrer umstrittene Mohammed-Karikaturen gezeigt.

Frankreichs Präsident Francois Macron hatte angekündigt, verstärkt gegen den konservativen Islam vorzugehen, der die Werte Frankreichs zu untergraben drohe. Die Mohammed-Karikaturen, die manchen Muslimen als Blasphemie gelten, sollen Macron zufolge im Zuge der Meinungsfreiheit nach wie vor veröffentlicht werden dürfen. In mehreren muslimischen Ländern war es daraufhin zu Massenprotesten gekommen.

REUTERS