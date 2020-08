Zürich verstärkt die Kontrollen – Ostschweizer Kantone planen keine zusätzlichen Covid-Massnahmen Die Gesundheitsdirektoren der Ostschweizer Kantone, zu denen auch der Kanton Zürich gehört, halten weitere flächendeckende Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus derzeit für unnötig.

Stabile Fallzahlen: Die Ostschweizer Kantone sehen derzeit keine Notwendigkeit für zusätzliche flächendeckende Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus. Themenfoto: Keystone

Über die letzten sieben Tage seien in der Ostschweiz sieben neue Corona-Fälle pro 100'000 Einwohner verzeichnet worden, teilten die Gesundheitsdirektoren der Ostschweizer Kantone (GDK-Ost) am Donnerstag mit. Schweizweit waren es durchschnittlich 12 Fälle.

Vor diesem Hintergrund halten die Gesundheitsdirektoren der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein weitere flächendeckende Massnahmen derzeit für nicht erforderlich.

Sie sehen zurzeit auch keine Notwendigkeit für zwei Massnahmen, welche die Schweizerische Konferenz der Gesundheitsdirektoren (GDK) für den Fall von anhaltend hohen oder steigenden Fallzahlen empfiehlt. Dabei handelt es sich um eine Begrenzung der Personenzahl in Clubs und Bars auf 100 sowie um eine Maskentragpflicht in Verkaufsgeschäften.

Erheben die Clubs zuverlässige Kontaktdaten?

Im Kanton Zürich werden momentan zwar keine neuen Massnahmen verfügt, allerdings sollen die aktuell geltenden Massnahmen verstärkt kontrolliert werden, wie der Regierungsrat am Donnerstag mitteilte. So will man beispielsweise regelmässig überprüfen, ob Tanzlokale und Clubs die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher erheben und abchecken, ob diese tatsächlich korrekt sind.

Ausserdem würden täglich in zahlreichen Betrieben die Schutzkonzepte begutachtet.

SDA