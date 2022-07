Graffiti gehen ins Geld – Otelfingen sagt Sprayern den Kampf an Der Gemeinderat ruft die Bevölkerung auf, Beobachtungen von Sprayereien zu melden. Er vermutet, dass jugendliche Schmierfinken am Werk sind. Anna Bérard

Graffiti locken andere Sprayer an, wie im Bild zu sehen ist. Die Schmierereien zu entfernen, geht ganz schön ins Geld. Foto: Gemeinde Otelfingen

Sprayereien und Graffiti sorgen in Otelfingen für Ärger. In einer Mitteilung vergleicht der Gemeinderat sprayende Jugendliche mit Hunden, die ihr Revier markieren. «Man kennt es von Hunden, die durch Duftspuren an jeder Ecke ihr Revier markieren.» Ein ähnliches Verhalten zeige sich in Otelfingen bei Jugendlichen, die mit der Spraydose überall ihre visuellen Marken hinterlassen.