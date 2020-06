Gemeindeversammlung im Juni – Otelfingen will undichte Leitung und rissige Strasse sanieren Zwei Geschäfte kommen an der Otelfinger Gemeindeversammlung am 22. Juni zur Abstimmung. Der Gemeinderat will diese nicht aufschieben – und hat für die Sicherheit der Anwesenden vorgesorgt. Anna Bérard

Die Bahnhofstrasse wird von der Kreuzung beim Bahnübergang bis zum alten Stationsgebäude (Bildmitte) saniert. Im Bild der Bahnhof Otelfingen

im Jahr 2018. Foto: Archiv, Yvon Baumann

Otelfingen ist die einzige Gemeinde im Furttal, die ihre Juni-Gemeindeversammlung trotz Corona durchführt. So werden die stimmberechtigten Otelfingerinnen und Otelfinger am Montag, 22. Juni, ab 20 Uhr über zwei Geschäfte befinden können.

Einerseits kommt die Jahresrechnung 2019 der Gemeinde zur Abstimmung. Andererseits geht es um einen Kredit für die Sanierung der Bahnhofstrasse und eine neue Meteorleitung. Der Antrag lautet auf 248’000 Franken.

Sagt die Gemeindeversammlung Ja zum Kredit, kann die Gemeinde die Fahrbahn ab der Einmündung Würenloserstrasse bis zum alten Bahnhofsgebäude sanieren. Gleichzeitig wird sie die Meteorleitung erneuern, weil die bestehende undicht ist. Gemäss Bericht zur Gemeindeversammlung hat Otelfingen bereits ein Vorprojekt für die sanierungsbedürftige Fahrbahn und die defekte Meteorwasserleitung ausarbeiten lassen. Die Realisierung wurde jedoch aus finanziellen Gründen zurückgestellt.

Massnahmen für Abstand und Sicherheit

Für die Gemeindeversammlung hat Otelfingen besondere Vorsichtsmassnahmen getroffen. So findet die

die Versammlung nicht wie üblicherweise im Gemeindesaal statt, sondern in der Mehrzweckhalle der Primarschule, wo die Sitzabstände zwischen den Stühlen vergrössert werden können. Wie die Gemeinde in ihrem Newsletter schreibt, wird nicht der gesamte Gemeinderat anwesend sein und die beiden Geschäfte nur sehr kurz vorgestellt. Die Gemeinde verweist darum auf den beleuchtenden Bericht auf der Website.

Zudem werden für die Besucherinnen und Besucher Masken und Desinfektionsmittel bereitgestellt. Als weitere Vorsichtsmassnahme erstellt die Gemeinde eine Anwesenheitsliste.